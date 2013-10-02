Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено)
Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»
Центр «Насилию.нет» обвинил убежище «Крепость» в недостаточной квалификации (обновлено) Не нужно быть экспертом, чтобы предоставлять экстренное убежище, парировали в «Крепости»
Митинг против обнуления сроков Путина не согласовали. Отказ объяснили запретом, которого нет
Организаторы готовят иск в суд
Митинг против обнуления сроков Путина не согласовали. Отказ объяснили запретом, которого нет Организаторы готовят иск в суд
Латинский квартал: Как жители Буэнос-Айреса отомстили за бездомного Журналист Александра Петрачкова о том, почему в Аргентине ни один человек, как бы низко он ни находился на социальной лестнице, не может просто так взять и исчезнуть или умереть.