Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах Американец Грэм Хилл создал проект микроквартиры LifeEdited, где дефицит места вовсе не помеха функциональности — Александра Шевелева размышляет о том, может ли его опыт пригодиться нам.