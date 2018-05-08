«Я сделала шлем для Grimes»: Художница Настя Пилепчук — о своем проекте с футуристичными масками и украшениями для лица
«Я сделала шлем для Grimes»: Художница Настя Пилепчук — о своем проекте с футуристичными масками и украшениями для лица
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12
Как россияне создали приложение Endel, где теперь есть колыбельная Grimes и искусственного интеллекта И как звучит «AI Lullaby» для X Æ A-12
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