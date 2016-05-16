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S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье

S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону
Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье