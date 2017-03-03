Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами
Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»
Глава СКР связал нападения на школы с садистскими сайтами Также Бастрыкин указал на опасность «сайтов смертников»
В Сети вновь появились «группы смерти»
Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»
В Сети вновь появились «группы смерти» Теперь предлагаемая подросткам игра называется не «Синий кит», а «Новый путь»
МВД составило портрет кураторов «групп смерти»
Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
МВД составило портрет кураторов «групп смерти» Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей
The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»
Теперь за преступление грозит до 15 лет
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти» Теперь за преступление грозит до 15 лет
Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Приговор Филиппу Лису, закон о лишении террористов гражданства и закон о курортном сборе The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Суд отправил в колонию администратора «группы смерти»
Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис
Суд отправил в колонию администратора «группы смерти» Предполагаемым администратором этих групп является Филипп Лис
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет
Нижний предел составляет пять лет лишения свободы
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет Нижний предел составляет пять лет лишения свободы
Сколько «групп смерти» заблокировали с начала года
В МВД напомнили, что с 7 июня введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству
Сколько «групп смерти» заблокировали с начала года В МВД напомнили, что с 7 июня введена уголовная ответственность за склонение к самоубийству
В Москве задержали администратора «групп смерти» Его этапировали в Челябинск
Путин подписал закон о группах смерти
Вводится уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за вовлечение в опасную деятельность
Путин подписал закон о группах смерти Вводится уголовная ответственность не только за побуждение детей к суициду, но и за вовлечение в опасную деятельность
Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу
За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов
Госдума разрешила сажать за создание «групп смерти» и призывы к зацепингу За соответствующий законопроект проголосовали все 408 депутатов
СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах
В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности
СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»
В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти» В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти»
Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству
Госдума в первом чтении одобрила законопроект Яровой о «группах смерти» Документ предполагает усиление ответственности за склонение к самоубийству
МВД связало с «суицидальными пабликами» только 1 % подростковых самоубийств
Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье
МВД связало с «суицидальными пабликами» только 1 % подростковых самоубийств Основные причины самоубийств — неразделенная любовь или конфликты в семье
Интервью джихадиста, обзор цен на наркотики и разоблачение «групп смерти» Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей
Он призвал власти действовать в этом вопросе «бескомпромиссно»
Путин поддержал ужесточение наказания за пропаганду суицида среди детей Он призвал власти действовать в этом вопросе «бескомпромиссно»
Для организаторов «групп смерти» введут уголовную статью
Под уголовку также попадут игры суицидальной тематики и некоторые мобильные приложения
Для организаторов «групп смерти» введут уголовную статью Под уголовку также попадут игры суицидальной тематики и некоторые мобильные приложения
На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело
Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство