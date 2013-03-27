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Новости

В «Яндекс.Такси» появилась услуга грузоперевозок

Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа

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Новости

В «Яндекс.Такси» появилась услуга грузоперевозок Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа

Новости

«Газелькин» убрал со своего сайта услугу вызова водителя-славянина. Сама услуга осталась

За желаемую национальность и гражданство водителя придется доплатить 500 рублей

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Новости

«Газелькин» убрал со своего сайта услугу вызова водителя-славянина. Сама услуга осталась За желаемую национальность и гражданство водителя придется доплатить 500 рублей

Новости

X5 Retail Group запустил сервис для заказа грузоперевозок

Вычислительные мощности GoCargo позволяют ежедневно обрабатывать около 10 тысяч заказов

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Новости

X5 Retail Group запустил сервис для заказа грузоперевозок Вычислительные мощности GoCargo позволяют ежедневно обрабатывать около 10 тысяч заказов

На что живут дальнобойщики
Личный счёт
На что живут дальнобойщикиВодитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах
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На что живут дальнобойщики
Личный счёт

На что живут дальнобойщики Водитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах

«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок
Сделал сам
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозокРостовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.
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«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок
Сделал сам

«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок Ростовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.