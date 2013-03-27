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В «Яндекс.Такси» появилась услуга грузоперевозок
Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа
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В «Яндекс.Такси» появилась услуга грузоперевозок Фургон приедет в среднем через 20–25 минут после заказа
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«Газелькин» убрал со своего сайта услугу вызова водителя-славянина. Сама услуга осталась
За желаемую национальность и гражданство водителя придется доплатить 500 рублей
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«Газелькин» убрал со своего сайта услугу вызова водителя-славянина. Сама услуга осталась За желаемую национальность и гражданство водителя придется доплатить 500 рублей
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X5 Retail Group запустил сервис для заказа грузоперевозок
Вычислительные мощности GoCargo позволяют ежедневно обрабатывать около 10 тысяч заказов
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X5 Retail Group запустил сервис для заказа грузоперевозок Вычислительные мощности GoCargo позволяют ежедневно обрабатывать около 10 тысяч заказов
Личный счёт
На что живут дальнобойщикиВодитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах
Личный счёт
На что живут дальнобойщики Водитель с 20-летним стажем рассказал о попутчиках, системе «Платон», зарплате и тратах
Сделал сам
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозокРостовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.
Сделал сам