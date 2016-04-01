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На юге и юго-западе ограничат движение грузовиков, чтобы снизить шум и загрузку дорог

Изменения движения начнут действовать 1 февраля

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На юге и юго-западе ограничат движение грузовиков, чтобы снизить шум и загрузку дорог Изменения движения начнут действовать 1 февраля

Производители предупредили о росте цен на продукты из-за новых правил для грузовиков

В мэрии отрицают эту проблему

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Производители предупредили о росте цен на продукты из-за новых правил для грузовиков В мэрии отрицают эту проблему

Ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой продуктов на время ЧМ

Это связано с ограничениями для грузовиков в регионах-участниках мундиаля

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Ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой продуктов на время ЧМ Это связано с ограничениями для грузовиков в регионах-участниках мундиаля

Правительство предложило увеличить штрафы в системе «Платон»

Новый размер штрафа высчитан из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию грузовик

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Правительство предложило увеличить штрафы в системе «Платон» Новый размер штрафа высчитан из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию грузовик

Запрет на иностранные права отразился на тысячах водителей такси и маршруток

1 июня многие из них попросту не вышли на работу

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Запрет на иностранные права отразился на тысячах водителей такси и маршруток 1 июня многие из них попросту не вышли на работу

В Москве открыли продажу билетов на спектакль в грузовике Cargo X

В столице покажут 100 шоу, после чего грузовик уедет обратно в Европу

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В Москве открыли продажу билетов на спектакль в грузовике Cargo X В столице покажут 100 шоу, после чего грузовик уедет обратно в Европу

На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков

За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей

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На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей

Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату «Платона»

Ведомство хочет отказаться от ограничения на количество штрафов в день и пересмотреть правила предоставления скидок на их погашение

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Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату «Платона» Ведомство хочет отказаться от ограничения на количество штрафов в день и пересмотреть правила предоставления скидок на их погашение

Грузовики не будут пускать к местам массовых новогодних гуляний

Проезд грузовикам будет блокировать полиция

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Грузовики не будут пускать к местам массовых новогодних гуляний Проезд грузовикам будет блокировать полиция

СМИ узнали о планах ввести «Платон» для небольших грузовиков

Речь идет об автомобилях массой от 3,5 до 12 тонн

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СМИ узнали о планах ввести «Платон» для небольших грузовиков Речь идет об автомобилях массой от 3,5 до 12 тонн

Власти хотят удвоить тариф «Платона» в 2017 году

Повышение расценок связано с отменой льготного периода и индексацией на величину инфляции

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Власти хотят удвоить тариф «Платона» в 2017 году Повышение расценок связано с отменой льготного периода и индексацией на величину инфляции

В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков

Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения

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В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения

Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей

Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений

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Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений

Собянин вновь отсрочил запрет на въезд «неэкологичных» грузовиков в Москву

Грузовые автомобили, не соответствующие экологическим требованиям, смогут ездить по столице до 1 сентября 2017 года

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Собянин вновь отсрочил запрет на въезд «неэкологичных» грузовиков в Москву Грузовые автомобили, не соответствующие экологическим требованиям, смогут ездить по столице до 1 сентября 2017 года

Турция ввела визы для дальнобойщиков из России

Это стало вторым ответом страны на отмену безвизового режима Москвой

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Турция ввела визы для дальнобойщиков из России Это стало вторым ответом страны на отмену безвизового режима Москвой

Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Россия увеличила дорожные сборы с иностранных перевозчиков

Их прежние размеры устанавливались, когда курс евро не превышал 35 рублей

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Россия увеличила дорожные сборы с иностранных перевозчиков Их прежние размеры устанавливались, когда курс евро не превышал 35 рублей

В Москве хотят ввести новые запреты на въезд грузовиков

Предполагается, что это позволит уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу

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В Москве хотят ввести новые запреты на въезд грузовиков Предполагается, что это позволит уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу

Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году

Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков

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Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков

Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов

Страны пока так и не договорились о новых квотах

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Россия и Польша могут вновь остановить перевозку грузов Страны пока так и не договорились о новых квотах

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