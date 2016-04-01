На юге и юго-западе ограничат движение грузовиков, чтобы снизить шум и загрузку дорог
Изменения движения начнут действовать 1 февраля
На юге и юго-западе ограничат движение грузовиков, чтобы снизить шум и загрузку дорог Изменения движения начнут действовать 1 февраля
Производители предупредили о росте цен на продукты из-за новых правил для грузовиков
В мэрии отрицают эту проблему
Производители предупредили о росте цен на продукты из-за новых правил для грузовиков В мэрии отрицают эту проблему
Ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой продуктов на время ЧМ
Это связано с ограничениями для грузовиков в регионах-участниках мундиаля
Ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой продуктов на время ЧМ Это связано с ограничениями для грузовиков в регионах-участниках мундиаля
Правительство предложило увеличить штрафы в системе «Платон»
Новый размер штрафа высчитан из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию грузовик
Правительство предложило увеличить штрафы в системе «Платон» Новый размер штрафа высчитан из суммы ущерба, который может нанести дорожному покрытию грузовик
Запрет на иностранные права отразился на тысячах водителей такси и маршруток
1 июня многие из них попросту не вышли на работу
Запрет на иностранные права отразился на тысячах водителей такси и маршруток 1 июня многие из них попросту не вышли на работу
В Москве открыли продажу билетов на спектакль в грузовике Cargo X
В столице покажут 100 шоу, после чего грузовик уедет обратно в Европу
В Москве открыли продажу билетов на спектакль в грузовике Cargo X В столице покажут 100 шоу, после чего грузовик уедет обратно в Европу
На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков
За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей
На майских праздниках в Москве не будут оформлять пропуски для грузовиков За езду без пропуска предусмотрен штраф на сумму 5 тысяч рублей
Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату «Платона»
Ведомство хочет отказаться от ограничения на количество штрафов в день и пересмотреть правила предоставления скидок на их погашение
Минтранс собирается ужесточить наказание за неоплату «Платона» Ведомство хочет отказаться от ограничения на количество штрафов в день и пересмотреть правила предоставления скидок на их погашение
Грузовики не будут пускать к местам массовых новогодних гуляний
Проезд грузовикам будет блокировать полиция
Грузовики не будут пускать к местам массовых новогодних гуляний Проезд грузовикам будет блокировать полиция
СМИ узнали о планах ввести «Платон» для небольших грузовиков
Речь идет об автомобилях массой от 3,5 до 12 тонн
СМИ узнали о планах ввести «Платон» для небольших грузовиков Речь идет об автомобилях массой от 3,5 до 12 тонн
Власти хотят удвоить тариф «Платона» в 2017 году
Повышение расценок связано с отменой льготного периода и индексацией на величину инфляции
Власти хотят удвоить тариф «Платона» в 2017 году Повышение расценок связано с отменой льготного периода и индексацией на величину инфляции
В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков
Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения
В России начнут автоматически штрафовать владельцев тяжелых грузовиков Пока новая система весогабаритного контроля лишь фиксировала нарушения
Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей
Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений
Навигатор для грузовиков за 44 миллиона рублей Система будет упорядочивать трафик большегрузов и контролировать соблюдение ограничений
Собянин вновь отсрочил запрет на въезд «неэкологичных» грузовиков в Москву
Грузовые автомобили, не соответствующие экологическим требованиям, смогут ездить по столице до 1 сентября 2017 года
Собянин вновь отсрочил запрет на въезд «неэкологичных» грузовиков в Москву Грузовые автомобили, не соответствующие экологическим требованиям, смогут ездить по столице до 1 сентября 2017 года
Турция ввела визы для дальнобойщиков из России
Это стало вторым ответом страны на отмену безвизового режима Москвой
Турция ввела визы для дальнобойщиков из России Это стало вторым ответом страны на отмену безвизового режима Москвой
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Статус Apple Watch, BlaBlaCar от Google и поддержка школьных стартапов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Россия увеличила дорожные сборы с иностранных перевозчиков
Их прежние размеры устанавливались, когда курс евро не превышал 35 рублей
Россия увеличила дорожные сборы с иностранных перевозчиков Их прежние размеры устанавливались, когда курс евро не превышал 35 рублей
В Москве хотят ввести новые запреты на въезд грузовиков
Предполагается, что это позволит уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу
В Москве хотят ввести новые запреты на въезд грузовиков Предполагается, что это позволит уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу
Россия и Польша договорились о грузоперевозках в 2016 году
Спустя несколько месяцев переговоров страны согласовали количество разрешений на проезд грузовиков