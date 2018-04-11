Новости
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»
Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Новости
Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко» Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»
Новости
Клип GSPD на песню «Триллер»
На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком
Новости
Клип GSPD на песню «Триллер» На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком
Новая музыка
«Невидимка»: «Русские — горюны»Курганская группа рассказывает об уральской сцене, гопниках и желании записать фит с Темниковой
Новая музыка
«Невидимка»: «Русские — горюны» Курганская группа рассказывает об уральской сцене, гопниках и желании записать фит с Темниковой
Премьера
Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка»В песне «Мое гетто под окном» дискотека 90-х никогда не заканчивается — даже после смерти
Премьера
Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка» В песне «Мое гетто под окном» дискотека 90-х никогда не заканчивается — даже после смерти
Выходные дома
Перекрытие: Чем заняться дома 9 маяСериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Выходные дома
Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
Выходные в городе
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойзаСамые интересные мероприятия этого уик-энда
Выходные в городе