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Новости

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко»

Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

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Новости

Pharaon, Хаски и GSPD: В столицах пройдет фестиваль хип-хоп-музыки «Маятник Фуко» Петербургский концерт дополнит «Пошлая Молли»

Новости

Клип GSPD на песню «Триллер»

На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком

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Новости

Клип GSPD на песню «Триллер» На видео музыкант нападает на коллектора и обливается кровью под зонтиком

«Невидимка»: «Русские — горюны»
Новая музыка
«Невидимка»: «Русские — горюны»Курганская группа рассказывает об уральской сцене, гопниках и желании записать фит с Темниковой
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«Невидимка»: «Русские — горюны»
Новая музыка

«Невидимка»: «Русские — горюны» Курганская группа рассказывает об уральской сцене, гопниках и желании записать фит с Темниковой

Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка»
Премьера
Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка»В песне «Мое гетто под окном» дискотека 90-х никогда не заканчивается — даже после смерти
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Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка»
Премьера

Детство во дворах Кургана и танцы с трупом в новом клипе группы «Невидимка» В песне «Мое гетто под окном» дискотека 90-х никогда не заканчивается — даже после смерти

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Выходные дома
Перекрытие: Чем заняться дома 9 маяСериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»
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Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая
Выходные дома

Перекрытие: Чем заняться дома 9 мая Сериал, спродюсированный Брэдом Питтом, новый альбом GSPD и комикс «Смерть Сталина»

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Выходные в городе
Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойзаСамые интересные мероприятия этого уик-энда
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Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза
Выходные в городе

Встреча с Сапрыкиным, презентация альбома «Супер Сизый Кинг» и вечер японского нойза Самые интересные мероприятия этого уик-энда

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»
Интервью

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики»The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране

Интервью

GSPD: «В жизни каждого есть наркотики» The Village поговорил с исполнителем, возвращающим рейв и «тришки» на танцполы по всей стране