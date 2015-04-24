«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»
Вовремя признавшихся обещают не наказывать
«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции» Вовремя признавшихся обещают не наказывать
Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей
Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38
Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38
На Петровке построят новый корпус МВД Здание будет с парадным двором и аркадами
Полиция попросила не выходить на митинг 2 апреля
Отмечается, что в мэрию не поступало ни одной заявки