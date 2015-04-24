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«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»

Вовремя признавшихся обещают не наказывать

«Медиазона»: МВД призвало своих сотрудников признаться в продаже информации «Омбудсмену полиции»
Вовремя признавшихся обещают не наказывать

Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей

Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38

Полковников главка МВД обвинили в получении взяток на 12 миллионов рублей
Офицеры пообещали оказывать покровительство компаниям, прокладывавшим кабель на Петровке, 38

На Петровке построят новый корпус МВД

Здание будет с парадным двором и аркадами

На Петровке построят новый корпус МВД
Здание будет с парадным двором и аркадами

Полиция попросила не выходить на митинг 2 апреля

Отмечается, что в мэрию не поступало ни одной заявки

Полиция попросила не выходить на митинг 2 апреля
Отмечается, что в мэрию не поступало ни одной заявки

Полиция в Москве остановила автопробег памяти геноцида армян

Колонна автопробега состояла примерно из 50 машин с выходцами из Армении

Полиция в Москве остановила автопробег памяти геноцида армян
Колонна автопробега состояла примерно из 50 машин с выходцами из Армении