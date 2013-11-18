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Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.
Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира

Иностранный опыт: Как устроены площадки для выгула собак в 5 городах мира
Бег с препятствиями, бассейны для животных и дог-парады на Хэллоуин — The Village разобрался, что нужно для обустройства идеальной площадки для выгула собак.