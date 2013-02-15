Истории
Как семейная компания Heinz стала гигантом рынкаНа этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет
Истории
Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка На этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет
Новости
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Heinz поможет Ford создавать автомобили из помидоров
Автокомпания планирует использовать волокна из кожуры томатов для изготовления пластиковых деталей
Новости
Heinz поможет Ford создавать автомобили из помидоров Автокомпания планирует использовать волокна из кожуры томатов для изготовления пластиковых деталей
Менеджмент
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компанийДиректор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.
Менеджмент
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний Директор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.
Новости