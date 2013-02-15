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Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка
Истории
Как семейная компания Heinz стала гигантом рынкаНа этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет
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Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка
Истории

Как семейная компания Heinz стала гигантом рынка На этой неделе производитель кетчупов Heinz объединился с Kraft Foods. The Village вспомнил, как появилась компания и что с ней сделал инвестор Уоррен Баффет

Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Слияние Heinz и Kraft Foods, инвестиции Абрамовича и новый сервис Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Heinz поможет Ford создавать автомобили из помидоров

Автокомпания планирует использовать волокна из кожуры томатов для изготовления пластиковых деталей

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Новости

Heinz поможет Ford создавать автомобили из помидоров Автокомпания планирует использовать волокна из кожуры томатов для изготовления пластиковых деталей

Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний
Менеджмент
Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компанийДиректор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.
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Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний
Менеджмент

Лидеры-аутсайдеры: Самые плохие руководители компаний Директор компании может сделать её невероятно успешной, а может привести к банкротству. H&F выбрал неудачливых CEO и выяснил, в чём они ошиблись.

Новости

Уоррен Баффет покупает компанию Heinz за $23 млрд

Стоимость компании составила $23 млрд

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Новости

Уоррен Баффет покупает компанию Heinz за $23 млрд Стоимость компании составила $23 млрд