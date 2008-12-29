Актуальные события в Хельсинки-где читать? В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.
Актуальные события в Хельсинки-где читать? В Хельсинки есть два издания которые рассказывают о том на что потратить свободное время и деньги.
Kallio – альтернативный район Хельсинки Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
Kallio – альтернативный район Хельсинки Еще один район Хельсинки о котором я хочу рассказать — полная противоположность ранее описанной мною Эйры.
Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna Я давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.
Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna Я давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.
Хельсинки – not a 24-hours city Всем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа.