Ар нуво в Хельсинки — Eira, Kaivopuisto, Ullanlinna Я давно живу в Хельсинки и очень люблю этот город. В нем уютно. С одного конца на другой можно пройти пешком за пару часов, но увидеть при этом абсолютно разную жизнь. В то солнечное осеннее утро я направилась в самый приятный для неспешных прогулок район Хельсинки - Эйру.