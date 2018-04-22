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Самые удобные паспорта для путешествий
Россияне за год смогли без визы посещать на 9 стран больше
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Самые удобные паспорта для путешествий Россияне за год смогли без визы посещать на 9 стран больше
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Россия улучшила показатели в рейтинге паспортов по свободе передвижения
Но все равно потеряла одну позицию в списке
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Россия улучшила показатели в рейтинге паспортов по свободе передвижения Но все равно потеряла одну позицию в списке
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Россия улучшила позиции в рейтинге паспортов по свободе передвижения
Сама страна ничего для этого не сделала
Новости
Россия улучшила позиции в рейтинге паспортов по свободе передвижения Сама страна ничего для этого не сделала
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