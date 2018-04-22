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Новости

Самые удобные паспорта для путешествий

Россияне за год смогли без визы посещать на 9 стран больше

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Новости

Самые удобные паспорта для путешествий Россияне за год смогли без визы посещать на 9 стран больше

Новости

Россия улучшила показатели в рейтинге паспортов по свободе передвижения

Но все равно потеряла одну позицию в списке

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Новости

Россия улучшила показатели в рейтинге паспортов по свободе передвижения Но все равно потеряла одну позицию в списке

Новости

Россия улучшила позиции в рейтинге паспортов по свободе передвижения

Сама страна ничего для этого не сделала

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Новости

Россия улучшила позиции в рейтинге паспортов по свободе передвижения Сама страна ничего для этого не сделала

Новости

Самые привлекательные гражданства мира

В списке впервые за долго время сменился лидер

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Новости

Самые привлекательные гражданства мира В списке впервые за долго время сменился лидер