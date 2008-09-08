21 женский шарф Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для переменчивой осенней погоды
21 женский шарф Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка моделей для переменчивой осенней погоды
Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Соня Скакалкина, дизайнер в студии kommcollective Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Две столицы. Два магазина 25 сентября в Москве появится второй магазин hard-to-find одежды Magazin-Zing. Как и первый, открытый весной в Санкт-Петербурге, новый магазин предложит вниманию столичных жителей передовые имена и продукты в сфере дизайна одежды и обуви. Это вещи, о которых пишут основные fashion блоги, вещи, придуманные в эпицентрах дизайнерской культуры по всему миру от Нью-Йорка до Стокгольма...