Выходные в городе
Регата The Village, «Ночь кино», Hercules & Love Affair и другие идеи для выходныхЖдем читателей на нашем фестивале
Выходные в городе
Регата The Village, «Ночь кино», Hercules & Love Affair и другие идеи для выходных Ждем читателей на нашем фестивале
Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 июляФестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 26−28 июля Фестиваль необычных летающих аппаратов, Николас Джаар на парковке, «Архстояние», Итальянская неделя, Avantfest, анимационный фестиваль Linoleum в числе заметных событий выходных.
События недели
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film FestivalДайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: Pet Shop Boys, Лана Дель Рей и Beat Film Festival Дайджест городских событий этой недели: «Зелёная неделя» в парке Горького, книжный фестиваль в ЦДХ, концерт Хью Лори и ещё несколько событий из календаря The Village.
Weekend
Планы на лето: 34 концертаЛана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend
Планы на лето: 34 концерта Лана Дель Рей, The Killers, Die Antwoord, Depeche Mode, Green Day, Blur, Hot Chip, The XX, Pet Shop Boys, New Order, Arctic Monkeys и другие — этим беспрецедентно насыщенным концертами летом в Москве.
Weekend
Гости столицы: Энди Батлер, основатель Hercules and Love AffairОснователь группы Hercules and Love Affair и частый гость московских клубов Энди Батлер выбрал любимые из них. А заодно сравнил с танцполами Берлина и Нью-Йорка.
Weekend
Гости столицы: Энди Батлер, основатель Hercules and Love Affair Основатель группы Hercules and Love Affair и частый гость московских клубов Энди Батлер выбрал любимые из них. А заодно сравнил с танцполами Берлина и Нью-Йорка.
События недели
События недели: выставка Dior Couture, фестиваль «Наша анимация», концерт ElizavetaДайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянского кино, фермерская масленица LavkaLavka, сет Энди Батлера из Hercules and Love Affair и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: выставка Dior Couture, фестиваль «Наша анимация», концерт Elizaveta Дайджест городских событий этой недели: фестиваль итальянского кино, фермерская масленица LavkaLavka, сет Энди Батлера из Hercules and Love Affair и ещё несколько событий из календаря The Village.
Weekend
Планы на весну: 32 концертаPeaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.
Weekend
Планы на весну: 32 концерта Peaches, Hot Chip, Бликса Баргельд, Dragonette, Адам Ламберт, Morcheeba, Джастин Бибер и другие заметные концерты весны.
Weekend
Выходные в городе: 21−23 декабряКраснодарские арт-звёзды в «Мультимедиа Арт Музее», ностальгическая выставка мультфильмов, выступление солистки Jessica 6, несколько вечеринок и экспансия праздничной торговли с вариациями.
Weekend
Выходные в городе: 21−23 декабря Краснодарские арт-звёзды в «Мультимедиа Арт Музее», ностальгическая выставка мультфильмов, выступление солистки Jessica 6, несколько вечеринок и экспансия праздничной торговли с вариациями.
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабряЯрмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
Weekend
Выходные в городе: 7−9 декабря Ярмарки и вечеринки, новая выставка Айдан Салаховой, а также Die Antwoord, LMFAO и Пит Доэрти в Москве, плюс фестивали немецкого, британского и документального кино.
События недели
События недели: Пит Доэрти, Design Act и фестиваль немецкого кино Дайджест городских событий этой недели: «ПМС-марафон», детская новогодняя ярмарка «Купи слона» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События недели
События недели: Пит Доэрти, Design Act и фестиваль немецкого кино Дайджест городских событий этой недели: «ПМС-марафон», детская новогодняя ярмарка «Купи слона» и ещё несколько мероприятий из календаря The Village.
События
Планы на зиму: 25 концертовLady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
События