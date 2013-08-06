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Интерьер недели (Москва): Офис «Яндекса» в БЦ «Строганов»
Интерьер недели (Москва): Офис «Яндекса» в БЦ «Строганов» Офис «Яндекс.Денег» и ещё нескольких подразделений компании по проекту архитектурного бюро Za Bor с оригинальной планировкой, кофейнями и комнатой йоги.
Интерьер недели (Москва): Офис «Яндекса» в БЦ «Строганов»

Интерьер недели (Москва): Офис «Яндекса» в БЦ «Строганов»
Офис «Яндекс.Денег» и ещё нескольких подразделений компании по проекту архитектурного бюро Za Bor с оригинальной планировкой, кофейнями и комнатой йоги.

Интерьер недели (Москва): Scott Howard
Интерьер недели (Москва): Scott Howard Салон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».
Интерьер недели (Москва): Scott Howard

Интерьер недели (Москва): Scott Howard
Салон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».