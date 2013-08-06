Интерьер недели (Москва): Офис «Яндекса» в БЦ «Строганов» Офис «Яндекс.Денег» и ещё нескольких подразделений компании по проекту архитектурного бюро Za Bor с оригинальной планировкой, кофейнями и комнатой йоги.