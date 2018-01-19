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Ресторан Birch на Кирочной улице
Место
Ресторан Birch на Кирочной улице Возможно, лучший со времен Duo проект в формате гастробистро, запущенный четырьмя поварами
5
Ресторан Birch на Кирочной улице
Место

Ресторан Birch на Кирочной улице Возможно, лучший со времен Duo проект в формате гастробистро, запущенный четырьмя поварами