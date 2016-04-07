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Новости

Бывших глав структур Ростеха заподозрили в хищении 800 миллионов рублей (обновлено)

Они выводили деньги материнской компании под фиктивные оборонные контракты

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Новости

Бывших глав структур Ростеха заподозрили в хищении 800 миллионов рублей (обновлено) Они выводили деньги материнской компании под фиктивные оборонные контракты

Ситуация

Бывшего топ-менеджера «Роснефти» заподозрили в хищении 114 миллионов рублей

Он воспользовался доверием руководства компании, чтобы заключить мошеннический контракт на субаренду земли

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Ситуация

Бывшего топ-менеджера «Роснефти» заподозрили в хищении 114 миллионов рублей Он воспользовался доверием руководства компании, чтобы заключить мошеннический контракт на субаренду земли

Ситуация

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей

Где находятся похищенные деньги, неизвестно

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Ситуация

Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей Где находятся похищенные деньги, неизвестно