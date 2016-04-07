Новости
Бывших глав структур Ростеха заподозрили в хищении 800 миллионов рублей (обновлено)
Они выводили деньги материнской компании под фиктивные оборонные контракты
Новости
Бывших глав структур Ростеха заподозрили в хищении 800 миллионов рублей (обновлено) Они выводили деньги материнской компании под фиктивные оборонные контракты
Ситуация
Бывшего топ-менеджера «Роснефти» заподозрили в хищении 114 миллионов рублей
Он воспользовался доверием руководства компании, чтобы заключить мошеннический контракт на субаренду земли
Ситуация
Бывшего топ-менеджера «Роснефти» заподозрили в хищении 114 миллионов рублей Он воспользовался доверием руководства компании, чтобы заключить мошеннический контракт на субаренду земли
Ситуация
Ущерб по делу о хищении госсредств Минкультуры превысил 100 миллионов рублей
Где находятся похищенные деньги, неизвестно
Ситуация