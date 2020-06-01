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Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы
Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы Дом Ярошенко, куда писатели и художники приходили вдохновиться атмосферой упадка
Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы

Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы
Дом Ярошенко, куда писатели и художники приходили вдохновиться атмосферой упадка