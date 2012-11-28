Ситуация
Установку инсталляции «Око Саурона» отменили (обновлено)
Об этом заявили в пресс-службе компании «Галс Девелопмент», которой принадлежит здание, на крыше которого планировалось разместить арт-объект
Ситуация
Установку инсталляции «Око Саурона» отменили (обновлено) Об этом заявили в пресс-службе компании «Галс Девелопмент», которой принадлежит здание, на крыше которого планировалось разместить арт-объект
Город
Протоирей Всеволод Чаплин — об «Оке Саурона» над Москвой
Служитель церкви уверен: установка такого объекта может привести к негативными последствиями для города
Город
Протоирей Всеволод Чаплин — об «Оке Саурона» над Москвой Служитель церкви уверен: установка такого объекта может привести к негативными последствиями для города
Weekend
В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона»
Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»
Weekend
В «Москва-Сити» зажгут «Око Саурона» Арт-объект разместят на крыше одного из зданий комплекса «Москва-Сити»
Фильмы недели
Фильмы недели: «Хоббит: Пустошь Смауга», «Развод в большом городе»Хоббит идёт на дракона, а гей-пара снимает про то, каково быть маленькой девочкой, — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Хоббит: Пустошь Смауга», «Развод в большом городе» Хоббит идёт на дракона, а гей-пара снимает про то, каково быть маленькой девочкой, — Милослав Чемоданов посмотрел новинки нашего проката.
Weekend
Планы на зиму: 30 фильмовДжон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Weekend
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Новости
Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите»
Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству
Новости
Юрист проанализировал договор гномов и Бильбо Бэггинса в «Хоббите» Джеймс Дейли выяснил, что договор во многом соответствует современному законодательству
Фильмы недели
Фильмы недели: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Вишенка на новогоднем торте», «Кукольный дом»Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
Фильмы недели
Фильмы недели: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Вишенка на новогоднем торте», «Кукольный дом» Каждый четверг Милослав Чемоданов смотрит три новых фильма, вышедшие в российский прокат, чтобы в пятницу рассказать о них.
События недели
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка RecycleДайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Хоббит», Мэрилин Мэнсон, выставка Recycle Дайджест городских событий этой недели: «Ижевск» Марата Гельмана, Рождество с LavkaLavka и ещё несколько событий из календаря The Village.
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозалеВ кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
События
Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.
Weekend
Планы на зиму: 28 новых фильмовВозвращение звёзд прошлого, фестивальные хиты и претенденты на «Оскар 2013» — в обзоре весомых новинок зимнего кинопроката.
Weekend