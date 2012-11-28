Люди в городе: Первые зрители о 4DX-кинозале В кинотеатре «Синема Парк Deluxe» 30 ноября открылся первый в Москве 4DX-кинозал. Корреспондент The Village Дарья Батурина расспросила зрителей об их впечатлениях от просмотра кино по-новому.