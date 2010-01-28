Монтальчино. Италия Этот милый город расположился на высоком холме посреди тосканской долины. В нем нет ничего выдающегося, кроме прелести небольшого итальянского городка, да и того, что в окрестностях производят одно из самых лучших и признанных вин во всем мире вин – Brunello di Montalcino. А если серьезно, то это маленький мир со своей размеренной жизнью, провинциальными заботами и истинным тосканским...