Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»
Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум
Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка» Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум
Можно ли хранить яйца не в холодильнике? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле