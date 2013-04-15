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Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего
Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам

Навести порядок в холодильнике и хранить продукты по всем правилам
Чтобы вкусно есть и не выбрасывать лишнего

Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»

Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум

Роспотребнадзор приостановил работу московского «Перекрёстка»
Магазин временно закрыли из-за жалоб жителей на шум

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Можно ли хранить яйца не в холодильнике? Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле
Можно ли хранить яйца не в холодильнике?

Можно ли хранить яйца не в холодильнике?
Редакция The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как всё устроено на самом деле

Holodilnik.ru привлёк инвестора ради рекламной кампании

Стоимость кампании составит 300-450 млн рублей

Holodilnik.ru привлёк инвестора ради рекламной кампании
Стоимость кампании составит 300-450 млн рублей