В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста
Экспозиция также доступна онлайн
В «Манеже» открылась выставка в память о праведниках Холокоста Экспозиция также доступна онлайн
«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост
Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье
«(Не) время для любви»: В Еврейском музее расскажут истории пар, переживших Холокост Свидания в гетто, запретные подарки, мечты о доме и семье
В Третьяковке бесплатно покажут главные фильмы о Холокосте И даже девятичасовой «Шоа»
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом
Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
IKEA убрала рекламный слоган, который ассоциируется с холокостом Фраза «Каждому свое» была написана на воротах концлагеря Бухенвальд
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста
Он стоит 18 миллионов рублей
На территории Еврейского музея откроют памятник жертвам холокоста Он стоит 18 миллионов рублей
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Космическая Tesla, землетрясение на Тайване и любимая фраза Владимира Путина Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Неуважение к России, Telegram X на Android и триллер про утечку информации Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.
Планы на осень: 10 книг Новые Владимир Сорокин и Джон Грин, бестселлеры New York Times и номинанты «Букера», а также впервые изданная на русском классика — Лиза Биргер по просьбе The Village выбрала десять важных книг осени.
Еврейский музей запустил с Google интерактивную выставку
Первую в России интерактивную выставку в рамках международного проекта «Академия культуры Google» посвятили еврейской культуре.