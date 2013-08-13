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Цифра дня
100 000 смартфонов китайской компании Xiaomi раскупили за 90 секунд
Количество предзаказов на бюджетный смартфон Hongmi перевалило за 7,5 млн человек
1
Цифра дня
100 000 смартфонов китайской компании Xiaomi раскупили за 90 секунд
Количество предзаказов на бюджетный смартфон Hongmi перевалило за 7,5 млн человек
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