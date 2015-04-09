Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)
Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу
Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено) Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу
Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас
Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»
Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»
В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck
Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов
В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)
Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса
Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено) Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори
Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию
Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию
В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов
Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу
В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу
Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель
Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала
Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала
В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах
Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента
В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента
В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов
Предложение растет по мере приближения к чемпионату
В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов Предложение растет по мере приближения к чемпионату
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка
На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера
В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов Эти хостелы не прошли проверки властей
Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов
До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе
Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе
«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов
В этом перевозчику поможет компания «Отель менеджмент»