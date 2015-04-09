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Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест
Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек

Лучший в мире хостел закрыли из-за коронавируса. Теперь там живет только один человек
Особенности самоизоляции в хостеле на 100 мест

Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)

Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу

Парламент выбрал дату запрета хостелов в жилых домах (обновлено)
Совету Федерации удалось отложить сроки вступления поправок в силу

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас

Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»

Хотите открыть хостел или запустить бренд косметики? Эти онлайн-курсы — для вас
Обучение бесплатное, лекции доступны на платформе «Мастера России»

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck

Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов

В усадьбе XIX века на Чистых прудах открылся дизайн-хостел Strawberry Duck
Оформлять здание помогали художники Dagnini, Алексей Дубинский и Иван Лылов

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы «Рациональных объяснений этому закону нет»
Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы

Член правления «Лиги хостелов» — о лазейках в законе, запрещающем хостелы
«Рациональных объяснений этому закону нет»

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)

Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса

Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах (обновлено)
Владельцы гостиниц, которые находятся выше первых этажей, рискуют остаться без бизнеса

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе» Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой
Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»

Baraban Hostel: Как устроен новый хостел на «Флаконе»
Серо-желтый интерьер с отсылками к супрематизму и настоящей барабанной установкой

Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори

Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию

Из хостела «Тут как дома» госпитализировали 25 человек с симптомами кори
Незаразившиеся жильцы и сотрудники прошли вакцинацию

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов

Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу

В 2018 году в России открылось рекордное количество хостелов
Одна из причин массового открытия — чемпионат мира по футболу

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель

Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

Рядом с Павелецким вокзалом открылся крупнейший в Европе капсульный отель
Хостел вместимостью 96 капсул находится возле Павелецкого вокзала

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах

Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента

В Госдуму снова внесли поправки о запрете хостелов в жилых домах
Это уже второй подобный законопроект на рассмотрении нижней палаты парламента

В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов

Предложение растет по мере приближения к чемпионату

В городах-участниках ЧМ-2018 открылось 140 новых хостелов
Предложение растет по мере приближения к чемпионату

Как устроен капсульный отель Compass
Как устроен капсульный отель Compass «Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки
Как устроен капсульный отель Compass

Как устроен капсульный отель Compass
«Восточный экспресс» недалеко от Третьяковки

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»

Референдум в Каталонии, «закон Яровой» vs. иностранные операторы и покупка квартала у «Зарядья»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка

На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера

В Москве завершилась реконструкция Даниловского рынка
На мансарде здания откроется первая в России школа Джейми Оливера

Как устроен лучший хостел в мире
Как устроен лучший хостел в мире The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld
Как устроен лучший хостел в мире

Как устроен лучший хостел в мире
The Village поговорил с владельцами петербургского Soul Kitchen, признанного лучшим хостелом в мире по версии Hostelworld

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов

Эти хостелы не прошли проверки властей

В Москве за несколько месяцев закрыли более 30 хостелов
Эти хостелы не прошли проверки властей

Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов

До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе

Бывший совладелец «Кофе Хаус» открывает сеть хостелов
До конца 2017 года Якубовский инвестирует 2 миллиарда рублей в 3–4 объекта в Москве и Европе

«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов

В этом перевозчику поможет компания «Отель менеджмент»

«РЖД» откроет 200 привокзальных хостелов
В этом перевозчику поможет компания «Отель менеджмент»

Администратор хостела
Администратор хостела Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока
Администратор хостела

Администратор хостела
Администратор популярного хостела в центре Петербурга анонимно рассказал The Village о трудных иностранцах, которые запивают водку пивом, случайно заселённом таборе цыган и спаде туристического потока

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