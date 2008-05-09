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Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России

В 2013 году на долю нашей страны пришлись 23 % от всей выручки

Владелец брендов Cropp и Reserved потерял четверть прибыли из-за спада продаж в России
В 2013 году на долю нашей страны пришлись 23 % от всей выручки

Jesus Club Jesus: "Will no one stay awake with me?"

Jesus Club
Jesus: "Will no one stay awake with me?"

Gramophonedzie в Гараже Gramophonedzie «Why don’t you»! Этот джазовый хит исполнялся такими мировыми звездами как Элла Фитцджеральд, Кири Те Канава, Эшли Симпсон. Эксклюзивное выступление музыканта и продюсера, вселившего в эту песню всех времен ритмы 21 века, состоится в московском клубе Гараж, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества. 

Gramophonedzie в Гараже
Gramophonedzie «Why don’t you»! Этот джазовый хит исполнялся такими мировыми звездами как Элла Фитцджеральд, Кири Те Канава, Эшли Симпсон. Эксклюзивное выступление музыканта и продюсера, вселившего в эту песню всех времен ритмы 21 века, состоится в московском клубе Гараж, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества. 

Sonar Kollektiv Ru. Podcast#17 http://rpod.ru/personal/external/70432.mp3

Sonar Kollektiv Ru. Podcast#17
http://rpod.ru/personal/external/70432.mp3