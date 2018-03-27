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«Как я живу с псориазом»
Личный опыт

«Как я живу с псориазом»19-летняя Варя рассказала The Village, как она работает, тусуется и встречается, несмотря на постоянные зуд и кровь на теле

Личный опыт

«Как я живу с псориазом» 19-летняя Варя рассказала The Village, как она работает, тусуется и встречается, несмотря на постоянные зуд и кровь на теле