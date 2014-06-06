Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Рубинштейна и Некрасова — главные барно-ресторанные улицы Петербурга. Вот как они выглядят сейчас Ангедония, антисептики и алкоголь
Собаки в барахОвчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг
Собаки в барах Овчарка, сиба-ину, фокстерьер и аляскинский маламут, которым не чужд бархоппинг
Питейный проспект: Гид по барам в центре Петербурга The Village выбрал 17 лучших баров, открывшихся в Петербурге за последний год, и составил свой барный маршрут по центру города