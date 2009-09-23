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«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский

Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины

«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины

Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
СПЕЦПРОЕКТ
Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки И что из этого вышло
Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
СПЕЦПРОЕКТ

Как российский художник поехал в Мексику знакомиться с семьей девушки
И что из этого вышло

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда

Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда
Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть

«33 сестры» и танцы на жестяном листе: Что смотреть на фестивале искусства
ПРОМО
«33 сестры» и танцы на жестяном листе: Что смотреть на фестивале искусства И как его площадкой стал торговый центр
«33 сестры» и танцы на жестяном листе: Что смотреть на фестивале искусства
ПРОМО

«33 сестры» и танцы на жестяном листе: Что смотреть на фестивале искусства
И как его площадкой стал торговый центр

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга

Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга
Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»

Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»
Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме

The Beatles на зеленом заборе на Тверском бульваре

На изображении есть надпись «Да здравствуют пробки. Ходите пешком»

The Beatles на зеленом заборе на Тверском бульваре
На изображении есть надпись «Да здравствуют пробки. Ходите пешком»

Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского

Ранее сообщалось о том, что художник избил человека

Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского
Ранее сообщалось о том, что художник избил человека

Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено)

По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения

Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено)
По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения

Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией
Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией Сооснователь «Партизанинга» проплыл на плоту вокруг Новой Голландии и добрался до ее акватории в рамках критической акции
Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией

Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией
Сооснователь «Партизанинга» проплыл на плоту вокруг Новой Голландии и добрался до ее акватории в рамках критической акции

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей

Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти

Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей
Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти

На художника Павленского завели дело за поджог двери ФСБ

Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого

На художника Павленского завели дело за поджог двери ФСБ
Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина» The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»
Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»

Художник Антон Тотибадзе: «Эта шаурма шикарная, мне нравится её форма — она как женщина»
The Village поговорил с молодым художником Антоном Тотибадзе о шаурме, осьминоге, хинкали и клубничном торте на его картинах, выставленных сейчас в галерее на «Красном Октябре»

Как всё устроено: Работа натурщика
Как всё устроено: Работа натурщика Натурщик с 20-летним стажем анонимно рассказал The Village о профессиональных травмах, популярных позах и борьбе со стеснением.
Как всё устроено: Работа натурщика

Как всё устроено: Работа натурщика
Натурщик с 20-летним стажем анонимно рассказал The Village о профессиональных травмах, популярных позах и борьбе со стеснением.

Иностранный опыт: Как арт-резиденции решают проблемы городов
Иностранный опыт: Как арт-резиденции решают проблемы городов The Village изучил опыт мировых художественных резиденций, которые делают спальные районы и заброшенные территории комфортными местами, и нашёл локальные примеры подобных пространств.
Иностранный опыт: Как арт-резиденции решают проблемы городов

Иностранный опыт: Как арт-резиденции решают проблемы городов
The Village изучил опыт мировых художественных резиденций, которые делают спальные районы и заброшенные территории комфортными местами, и нашёл локальные примеры подобных пространств.

Прямая речь: Берлинский художник Филипп Хорст о сквотировании пространств Немецкий паблик-арт художник Филипп Хорст рассказал The Village о проекте «Парк скульптур», почему пространства не должны быть «уютненькими» и поделился опытом захвата общественных территорий.

Прямая речь: Берлинский художник Филипп Хорст о сквотировании пространств
Немецкий паблик-арт художник Филипп Хорст рассказал The Village о проекте «Парк скульптур», почему пространства не должны быть «уютненькими» и поделился опытом захвата общественных территорий.

Студия художника Антона Гречко
Студия художника Антона Гречко На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.
Студия художника Антона Гречко

Студия художника Антона Гречко
На территории бывшего карамельного цеха на «Красном октябре» основал свою студию московский художник Антон Гречко. Это белое пространство с огромными окнами, из которых открывается изумительный вид.