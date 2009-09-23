«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский
Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
«Ситимобил» запустил кампанию в поддержку уличных художников. На крыше такси появился Бродский Граффити, которые не понравились коммунальщикам, перенесут на машины
Комикс «Кибердянск» — про технологии на страже русского абсурда Вроде антиутопия, а вроде уже все так и есть
Художник рисует Иисуса Христа на стенах домов по всей России. Ему 28 лет и у него опухоль мозга Наркотики, синие киты и драки с дьяконом в лесу
Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам»Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
Мэт Коллишоу: «Хотел привезти „Смерть Сталина“ в подарок всем москвичам» Британский художник — о насилии, искусстве и капитализме
The Beatles на зеленом заборе на Тверском бульваре
На изображении есть надпись «Да здравствуют пробки. Ходите пешком»
The Beatles на зеленом заборе на Тверском бульваре На изображении есть надпись «Да здравствуют пробки. Ходите пешком»
Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского
Ранее сообщалось о том, что художник избил человека
Полиция отказалась заводить уголовное дело на Павленского Ранее сообщалось о том, что художник избил человека
Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено)
По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения
Продюсер «Театра.doc» обвинил Павленского в избиении актера (обновлено) По его словам, есть видео с камеры видеонаблюдения
Художник Антон Make Польский — о том, что не так с Новой Голландией Сооснователь «Партизанинга» проплыл на плоту вокруг Новой Голландии и добрался до ее акватории в рамках критической акции
Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей
Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти
Дело Павленского переквалифицировали на уничтожение культурных ценностей Ранее художника обвиняли в вандализме по мотивам идеологической ненависти
На художника Павленского завели дело за поджог двери ФСБ
Сейчас решается вопрос о задержании подозреваемого