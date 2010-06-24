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Люди в городе
Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.
Люди в городе
Надписи на партах
В конце учебного года The Village решил проверить о чем думали студенты во время лекций, для чего посетил три столичных университета и сфотографировал надписи и рисунки на партах.
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