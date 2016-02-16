Бухучет
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
Бухучет
11 коктейлей на игристом к бою курантов Новогодние напитки для тех, кому хочется разнообразия
Открытия недели
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторановНа этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Открытия недели
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Открытия недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведенияГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Новое место
На «Парке культуры» открылось кафе I Like Grill
В меню представлены мясные блюда на гриле
Новое место
На «Парке культуры» открылось кафе I Like Grill В меню представлены мясные блюда на гриле
Новое место
Владелец I Like Wine открывает ресторан I Like Grill
В центре ресторана поставят открытую жаровню диаметром три метра
Новое место