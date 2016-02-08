Ситуация
Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016
При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх
Ситуация
Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016 При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх
Ситуация
Российского представителя отстранили от работы в IAAF
IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга
Ситуация
Российского представителя отстранили от работы в IAAF IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга
Ситуация
В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов
Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики
Ситуация