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Ситуация

Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016

При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх

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Ситуация

Российские легкоатлеты подали 67 заявок на участие в Оимпиаде-2016 При этом каждый спортсмен подал индивидуальную заявку на участие в Олимпийских играх

Ситуация

Российского представителя отстранили от работы в IAAF

IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

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Ситуация

Российского представителя отстранили от работы в IAAF IAAF 17 июня продлила санкции против ВФЛА из-за допинга

Ситуация

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов

Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики

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Ситуация

В чёрный список IAAF вошли 4 027 российских спортсменов Им запрещено участвовать в международных соревнованиях на время дисквалификации Всероссийской федерации лёгкой атлетики