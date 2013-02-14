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Новости

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)

Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

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Новости

Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено) Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский

Новости

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки

Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

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Новости

Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам

Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность
Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
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Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность
Как это работает

Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.

Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёров
Эксперимент
Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёровОливер Бремер и Франк Хаубеншильд за один месяц создали сервис по поиску сооснователей, который помогает находить партнёров для создания бизнеса. Сейчас на сайте больше 3 000 проектов.
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Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёров
Эксперимент

Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёров Оливер Бремер и Франк Хаубеншильд за один месяц создали сервис по поиску сооснователей, который помогает находить партнёров для создания бизнеса. Сейчас на сайте больше 3 000 проектов.

Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеи
Менеджмент
Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеиОснователь компании «Мосигра» рассказал о том, как превратить идею нового продукта в приносящий прибыль товар.
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Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеи
Менеджмент

Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеи Основатель компании «Мосигра» рассказал о том, как превратить идею нового продукта в приносящий прибыль товар.

Мысль изречённая: 8 советов, как стать генератором идей
Менеджмент
Мысль изречённая: 8 советов, как стать генератором идейАвтор книг Trade Like Warren Buffett и The Wall Street Journal Guide Джеймс Алтушер рассказал, что помогает ему держать мозг в тонусе и постоянно придумывать новые идеи. H&F перевёл несколько советов.
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Мысль изречённая: 8 советов, как стать генератором идей
Менеджмент

Мысль изречённая: 8 советов, как стать генератором идей Автор книг Trade Like Warren Buffett и The Wall Street Journal Guide Джеймс Алтушер рассказал, что помогает ему держать мозг в тонусе и постоянно придумывать новые идеи. H&F перевёл несколько советов.

Новости

Bojole Research создаёт онлайн-механизм оценки идей для бизнеса

Скоро запускается тестовая версия сервиса

0
Новости

Bojole Research создаёт онлайн-механизм оценки идей для бизнеса Скоро запускается тестовая версия сервиса