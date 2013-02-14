Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёров Оливер Бремер и Франк Хаубеншильд за один месяц создали сервис по поиску сооснователей, который помогает находить партнёров для создания бизнеса. Сейчас на сайте больше 3 000 проектов.