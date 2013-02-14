Новости
Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено)
Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский
Новости
Фонд V–A–C объявил победителя конкурса на создание униформы для сотрудников ГЭС-2 (обновлено) Выбирать победителя будет Гоша Рубчинский
Новости
Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки
Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам
Новости
Samsung ищет креативные идеи повторного использования картонной коробки Приз 20 тысяч долларов самым творческим участникам
Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
Как это работает
Стартовые испытания: Как проверить идею на прочность H&F собрал методики, которые применяют предприниматели и изобретатели, чтобы проверить свои идеи на жизнеспособность.
Эксперимент
Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёровОливер Бремер и Франк Хаубеншильд за один месяц создали сервис по поиску сооснователей, который помогает находить партнёров для создания бизнеса. Сейчас на сайте больше 3 000 проектов.
Эксперимент
Ищу пару: Как Founder2be зарабатывает на поиске бизнес-партнёров Оливер Бремер и Франк Хаубеншильд за один месяц создали сервис по поиску сооснователей, который помогает находить партнёров для создания бизнеса. Сейчас на сайте больше 3 000 проектов.
Менеджмент
Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеиОснователь компании «Мосигра» рассказал о том, как превратить идею нового продукта в приносящий прибыль товар.
Менеджмент
Дмитрий Кибкало («Мосигра»): Как воплощать идеи Основатель компании «Мосигра» рассказал о том, как превратить идею нового продукта в приносящий прибыль товар.
Менеджмент
Мысль изречённая: 8 советов, как стать генератором идейАвтор книг Trade Like Warren Buffett и The Wall Street Journal Guide Джеймс Алтушер рассказал, что помогает ему держать мозг в тонусе и постоянно придумывать новые идеи. H&F перевёл несколько советов.
Менеджмент