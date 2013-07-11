Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компанииПредприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Как это работает
Имя собственное: Как придумать название компании Предприниматели рассказали H&F о том, как выбирали название для своего стартапа.
Менеджмент
RIDERS: Как сделать проект успешным на стадии бета-тестированияОснователи приложения для экстремалов RIDERS Игорь Дебатур и Толя Черняков рассказали H&F, как им удалось сделать его успешным до выхода его официальной версии.
Менеджмент
RIDERS: Как сделать проект успешным на стадии бета-тестирования Основатели приложения для экстремалов RIDERS Игорь Дебатур и Толя Черняков рассказали H&F, как им удалось сделать его успешным до выхода его официальной версии.
Менеджмент
Дальняя связь: Как управлять командой на расстоянииH&F поговорил с Игорем Дебатуром из IT-компании Whitescape и узнал, как ему удаётся управлять компанией, сотрудники которой рассеяны по миру.
Менеджмент