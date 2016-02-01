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Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar
За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»
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Владельцы кафе «Зелёная собака» открывают Straf Bar За напитки в баре отвечает Михаил Слипченко, который ранее работал барменом в Prado-cafe и «Барвиха Luxury Village»
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На Земляном Валу открылось кафе «Зелёная собака»
Кухню здесь характеризуют как фьюжен — сочетание европейской, русской и азиатской кухни
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