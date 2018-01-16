Новости
Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants
Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м
Новости
Петербургские рестораны впервые попали в лонг-лист премии The World’s 50 Best Restaurants Harvest Дмитрия Блинова оказался на 92-м месте, «Кококо» — на 102-м
Кто кормит
Знать в лицо: Главные инстаграмы шефов Стейки, пена из шампанского и жизнь за дверями кухни
Кто кормит
Знать в лицо: Главные инстаграмы шефов Стейки, пена из шампанского и жизнь за дверями кухни
Кто кормит
Guilty Pleasure: Шеф-повара — о своей любимой запретной едеФиле-о-фиш, шоколад и кока-кола
Кто кормит
Guilty Pleasure: Шеф-повара — о своей любимой запретной еде Филе-о-фиш, шоколад и кока-кола
Еда
Какие русские блюда стоит включить в список ЮНЕСКО: Мнение рестораторов и шефовСпойлер: никаких пельменей
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