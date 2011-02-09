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На заборе написано The Village поговорил с известным уличным художником Игорем П. о социальном подтексте, протесте и эволюции уличного искусства

На заборе написано
The Village поговорил с известным уличным художником Игорем П. о социальном подтексте, протесте и эволюции уличного искусства