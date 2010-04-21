Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну
В январе стартует сразу десять курсов
Bang Bang Education объявил программу онлайн-курсов на зиму и весну В январе стартует сразу десять курсов
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
Вместо тысячи слов: Кто зарабатывает на стикерах в мессенджерах и соцсетях И какие картинки больше всего любят отправлять россияне
«Я рисовал „Фантастических тварей“» Как российский иллюстратор Максим Костенко стал работать с голливудскими проектами
«Я рисовал „Фантастических тварей“» Как российский иллюстратор Максим Костенко стал работать с голливудскими проектами
Absolut объявил конкурс иллюстраций для новой рекламной кампании
Подать заявку можно до 31 января 2019 года
Absolut объявил конкурс иллюстраций для новой рекламной кампании Подать заявку можно до 31 января 2019 года
«Под прицелом»: В выходные на «Флаконе» пройдет фестиваль иллюстрации
Посетителей ждут встречи с известными иллюстраторами, лекции и воркшопы
«Под прицелом»: В выходные на «Флаконе» пройдет фестиваль иллюстрации Посетителей ждут встречи с известными иллюстраторами, лекции и воркшопы
На что живут иллюстраторы Художник-иллюстратор рассказывает, как найти заказчиков, понять, что им нужно, и заработать на этом
На что живут иллюстраторы Художник-иллюстратор рассказывает, как найти заказчиков, понять, что им нужно, и заработать на этом
Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Постскриптум: Процесс строительства в Москве будут контролировать с помощью видео Каждые выходные The Village иллюстрирует одну яркую московскую новость
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.
День открытых дверей: Британская высшая школа дизайна Каждую неделю в The Village появляются фотографии московских офисов. Сегодня — место, где учатся, а не работают — Британская высшая школа дизайна.