Ding dong! — хор велозвонков в Петербурге 22 июля в арт-пространстве «Дом Роста», расположенном на улице Белинского 9, открывается выставка велосипедных звонков и холстов, расписанных художниками-иллюстраторами.Проект Ding dong! возник под впечатлением от «Стыковок», которые устраивал закрывающийся магазин Луноход-1 (кстати, сейчас там идёт распродажа всех дизайнерских игрушек), и от фотографий велосипедных звонков из Торонто.