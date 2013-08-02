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Как работают в офисе «Смешариков»
Офис
Как работают в офисе «Смешариков»Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»
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Как работают в офисе «Смешариков»
Офис

Как работают в офисе «Смешариков» Огромная коллекция игрушек, свой кинотеатр и право болеть без больничного — The Village побывал в офисе группы компаний «Рики» и узнал, как работают создатели «Смешариков»

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears
Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.
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Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013
Hopes & Fears

Рейтинг успешных молодых предпринимателей России: 2013 Hopes & Fears представляет ежегодный список самых успешных бизнесменов до 35 лет (включительно). В этом году появилось много новичков и сменился лидер.

Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики»)
Как это работает
Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики») H&F посмотрел, как работает Илья Попов, создатель бренда «Смешарики» и глава Ассоциации анимационного кино, эксцентричный коллекционер и любитель природы.
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Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики»)
Как это работает

Рабочий стол: Илья Попов, Riki Group («Смешарики») H&F посмотрел, как работает Илья Попов, создатель бренда «Смешарики» и глава Ассоциации анимационного кино, эксцентричный коллекционер и любитель природы.