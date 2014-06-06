«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
«Москва-Дели»: Как открыть настоящий вегетарианский ресторан и остаться «местом для своих» Галина Ботт рассказала The Village о культуре питания, старых вещах и переезде на Патриаршие
Завтраки дома: Бейгл с лососем и артишоками и брускетта из ресторана «Уголёк» The Village запускает серию рецептов «Лучшие завтраки Москвы дома». В первом выпуске — шеф-повар Михаил Геращенко рассказывает, как приготовить брускетту с фасолью и бейгл с артишокамии и лососем