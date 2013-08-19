В «Тайге» открылся магазин российского предметного дизайна
В «Тайге» открылся магазин российского предметного дизайна «Именно-лавка», где среди прочего можно найти работы бюро «АрхПоле» и дизайнера Катерины Копытиной
В «Тайге» открылся магазин российского предметного дизайна В «Тайге» открылся магазин российского предметного дизайна «Именно-лавка», где среди прочего можно найти работы бюро «АрхПоле» и дизайнера Катерины Копытиной
В городе заработала велолавка с сувенирами и туристическими картами
В Петербурге появилась велолавка с туристическими картами и сувенирами. Пока она работает нерегулярно, а на ежедневный режим перейдёт уже в следующем туристическом сезоне.