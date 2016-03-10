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«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране
Прямая речь
«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в странеСолнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей
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«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране
Прямая речь

«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране Солнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей

Ситуация

ФСБ задержала готовившую теракты в Москве группировку

У задержанных обнаружили два готовых к использованию взрывных устройства

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Ситуация

ФСБ задержала готовившую теракты в Москве группировку У задержанных обнаружили два готовых к использованию взрывных устройства

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
Интервью
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
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«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»
Интервью

«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России

Ситуация

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов

Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии

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Ситуация

У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии

Ситуация

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии

Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества

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Ситуация

Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества