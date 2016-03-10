Прямая речь
«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в странеСолнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей
Прямая речь
«Неизвестная Россия» — о самых крутых местах и еде в стране Солнечные могильники, пермские посикунчики, башни в Ингушетии и сотня других национальных достопримечательностей
Ситуация
ФСБ задержала готовившую теракты в Москве группировку
У задержанных обнаружили два готовых к использованию взрывных устройства
Ситуация
ФСБ задержала готовившую теракты в Москве группировку У задержанных обнаружили два готовых к использованию взрывных устройства
Интервью
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“»Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
Интервью
«Лучшее слово, которое описывает происходящее на Северном Кавказе, — это „шизофрения“» Cоциолог Ирина Костерина — о том, как устроена жизнь простых людей в самом противоречивом регионе России
Ситуация
У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов
Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии
Ситуация
У администрации президента проходят пикеты против нападений на журналистов Акция связана с произошедшим накануне нападением на журналистов и правозащитников в Ингушетии
Ситуация
Возбуждено уголовное дело о нападении на правозащитников в Ингушетии
Злоумышленников обвиняют в хулиганстве и порче имущества
Ситуация