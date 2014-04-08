Менеджмент
Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартапАлександра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.
Менеджмент
Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартап Александра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.
Как это работает
Деньги на стол: Что нужно помнить, когда ищешь инвестиции Предприниматели и инвесторы братья Либерманы составили памятку для начинающих предпринимателей о том, как правильно брать деньги у инвесторов.
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