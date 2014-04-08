Инкубационный период: Почему девушка из Ташкента не смогла запустить стартап Александра Осипова придумала мобильный сервис для аптек Be Healthy. Пройдя несколько инкубаторов и познакомившись с инвесторами, она всё же решила заморозить проект. Вот её поучительная история.