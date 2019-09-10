Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих
За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание
Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)
Теперь публикации изданий оценит прокуратура
Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено) Теперь публикации изданий оценит прокуратура
РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования