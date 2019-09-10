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Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих

За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание

Госдума обнаружила виртуальные «лагеря» для подготовки протестующих
За обучение в них депутаты хотят ввести особое уголовное наказание

Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)

Теперь публикации изданий оценит прокуратура

Госдума обвинила «Медузу», «МБХ медиа» и другие СМИ в предвыборных нарушениях (обновлено)
Теперь публикации изданий оценит прокуратура

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов

Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования

РКН обвинил Google и Facebook в намеренном влиянии на результаты выборов
Власти обвиняют компании в показе политической рекламы в день голосования