Что может привести к инсульту? Отвечает Роспотребнадзор
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом
Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом
В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте
На встрече объяснят, как распознать его признаки и оказать первую помощь
В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте На встрече объяснят, как распознать его признаки и оказать первую помощь
Как долгая работа влияет на риск развития инсульта
У тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался почти вдвое
Как долгая работа влияет на риск развития инсульта У тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался почти вдвое
В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов
Направление туда можно получить после диспансеризации и при обращении в кабинет профилактики
В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов Направление туда можно получить после диспансеризации и при обращении в кабинет профилактики
В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом
Посетителям расскажут о видах и симптомах нарушения, а также о факторах риска
В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом Посетителям расскажут о видах и симптомах нарушения, а также о факторах риска
На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца
Ранее Василий Щетинин был госпитализирован с инсультом
На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца Ранее Василий Щетинин был госпитализирован с инсультом
На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest»
Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта
На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest» Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта
В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах
Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года
В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года
На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST»
Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции о здоровом питании, тренировки от сайклинг-студии Velobea