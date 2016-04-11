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Новости

Что может привести к инсульту?

Отвечает Роспотребнадзор

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Новости

Что может привести к инсульту? Отвечает Роспотребнадзор

Новости

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом

Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом

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Новости

Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и поговорить с неврологом Акцию приурочили к Всемирному дню борьбы с инсультом

Новости

В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте

На встрече объяснят, как распознать его признаки и оказать первую помощь

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Новости

В «Зарядье» москвичам бесплатно расскажут об инсульте На встрече объяснят, как распознать его признаки и оказать первую помощь

Новости

Как долгая работа влияет на риск развития инсульта

У тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался почти вдвое

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Новости

Как долгая работа влияет на риск развития инсульта У тех, кто регулярно работал по десять часов в течение десяти лет, риск повышался почти вдвое

Новости

В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов

Направление туда можно получить после диспансеризации и при обращении в кабинет профилактики

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Новости

В Москве открылись школы профилактики инсультов и инфарктов Направление туда можно получить после диспансеризации и при обращении в кабинет профилактики

Новости

В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом

Посетителям расскажут о видах и симптомах нарушения, а также о факторах риска

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Новости

В «Зарядье» пройдет лекция о борьбе с инсультом Посетителям расскажут о видах и симптомах нарушения, а также о факторах риска

Новости

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом

Мероприятия пройдут 27 октября

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Новости

Москвичи смогут пройти обследование в День борьбы с инсультом Мероприятия пройдут 27 октября

Новости

На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца

Ранее Василий Щетинин был госпитализирован с инсультом

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Новости

На сайте Go Fund Me запустили сбор средств на лечение сооснователя Никола-Ленивца Ранее Василий Щетинин был госпитализирован с инсультом

Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest»

Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта

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Новости

На ВДНХ пройдет фестиваль здоровья «Орби Fest» Основная задача фестиваля — познакомить людей с проблемой инсульта

Город

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах

Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года

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Город

В Москве запустят систему экстренной помощи при инсультах Сеть экстренной помощи введут до конца 2016 года

Weekend

На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST»

Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции о здоровом питании, тренировки от сайклинг-студии Velobea

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Weekend

На ВДНХ пройдёт фестиваль здоровья «ОРБИ FEST» Программа фестиваля включает мастер-классы, лекции о здоровом питании, тренировки от сайклинг-студии Velobea

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового
Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсультаThe Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов
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Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта
Что нового

Нейробиолог Гульнур Смирнова — о том, как восстановить мозг после инсульта The Village поговорил с учёным, который изучает современные методы регенерации нейронов