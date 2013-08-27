Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в РоссииH&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
Март 2014
Глазами предпринимателя: 20 лучших венчурных фондов в России H&F оценил инвесторов, вкладывающихся в отечественные стартапы, с точки зрения человека, который ищет деньги на развитие своего бизнеса.
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В российскую платформу по подбору персонала Eruditor Group вложили $12 млн
Полученные средства руководство компании планирует направить на дальнейшее развитие продукта и совершенствование сервиса
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