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Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений

Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre

Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений
Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre

Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Модели Сбербанка, повреждение дрона Facebook и ленивые кадры

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Модели Сбербанка, повреждение дрона Facebook и ленивые кадры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скрытые записи «ВКонтакте», проблемы Lego и самые прочные смартфоны

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Скрытые записи «ВКонтакте», проблемы Lego и самые прочные смартфоны
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Apple Music, огнестрел в Uber и экспансия Facebook

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Apple Music, огнестрел в Uber и экспансия Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кто сокращает сотрудников
Кто сокращает сотрудников The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше
Кто сокращает сотрудников

Кто сокращает сотрудников
The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше

Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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