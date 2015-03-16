Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Энергетика офиса Google, офлайн-переводчик Microsoft и робот для сборки мебели из IKEA Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений
Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre
Компьютеры с процессорами Intel стали произвольно перезагружаться после обновлений Новая версия прошивки должна была защитить устройства от уязвимостей Meltdown и Spectre
Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Космическая станция на орбите Луны, чип для ИИ от Intel и старт продаж Xiaomi Mi A1 в России Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Модели Сбербанка, повреждение дрона Facebook и ленивые кадры
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Модели Сбербанка, повреждение дрона Facebook и ленивые кадры Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Популярность «ВКонтакте», салют из дронов и полигон для искусственного интеллекта Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скрытые записи «ВКонтакте», проблемы Lego и самые прочные смартфоны
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Скрытые записи «ВКонтакте», проблемы Lego и самые прочные смартфоны Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кадровые курьезы Apple, электрокар с лишайником и гранты от H&M Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Автопилот Ford, Windows для VR и новое приложение Airbnb Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обыски в Google, VR-лаборатория в Москве и Shazam для автомобилей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Киберзрение для Intel, ускорение интернета и мессенджер для буддистов Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Проблемы Mitsubishi, злоупотребления в Google и смерть банковских карт Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Успехи «Яндекс.Кассы», инновации в Пентагоне и премии в LinkedIn Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Начало продаж iPad Pro, поисковик Pinterest и влияние экологии на экономику Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Протест против Twitter, развитие WhatsApp и наказание за кадровый сговор Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Apple Music, огнестрел в Uber и экспансия Facebook
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Запуск Apple Music, огнестрел в Uber и экспансия Facebook Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Cмарт-одежда от Google, выход Windows 10 и охота на учёных в Uber Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Кто сокращает сотрудников The Village вспомнил, кто объявил о сокращениях, и узнал у рекрутера, как выбирают кандидатов на увольнение и что с этими людьми происходит дальше
Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Слухи о продаже Twitter, критика Минтруда и возвращение мегабургера Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Петиция против Барби, оплата покупок при помощи селфи и Facebook без секса
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке