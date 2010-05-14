Переехать в собственный дом на воде. Теория и практика Поверь мне, мой юный друг, что нету дела, которым и вполовину стоило бы заниматься, как попросту повозиться с лодкой, ну просто повозиться, ну просто (.) повозиться с лодкой. С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое...