Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
100 лет галапагосского одиночества Интересно, катался ли Чарльз Дарвин на спине дедушки Одинокого Джорджа? Наверное, этот самый дедушка рассказывал маленькому Джорджу перед сном забавные истории о путешествиях и путешественниках
100 лет галапагосского одиночества Интересно, катался ли Чарльз Дарвин на спине дедушки Одинокого Джорджа? Наверное, этот самый дедушка рассказывал маленькому Джорджу перед сном забавные истории о путешествиях и путешественниках
Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка
Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка Солнечный ветер. Несколько мест для любителей наблюдать полярное сияние из своего окошка
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
Hola, Margarita! Или жизнь на берегу Карибского моря Маргарита... Год назад я даже не знала, что такой остров вообще существует, а уж тем более, где он находится, хотя не удивлюсь, если вы тоже о нем ни разу не слышали
Вторая производная. Эскейп-отпуск В общем, туда, где никто не работает) Отключить мозг и окунуться в растительный образ жизни!
Вторая производная. Эскейп-отпуск В общем, туда, где никто не работает) Отключить мозг и окунуться в растительный образ жизни!
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
Самая счастливая Коста-Рика! Коста-Рика – новый в нашем списке испано-американский коктейль из горного воздуха и брызг океана.
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров! Все решено, страна света найдена, земля куплена, на террасе заботливо сложены тяпка, лопата и шланг для полива (хотя самостоятельности никто и не ждет,всегда ведь найдутся специальнообученные люди или волонтеры), но никак не находится время договориться о сбыте полученного заболиво-выращенного урожая манго/персиков/апельсинов/тыковок/и далее по списку.
Peace, Love & Light. Это-эко-жизнь! Показалось… что пора уже найти себя или понять, что пора себя искать
Peace, Love & Light. Это-эко-жизнь! Показалось… что пора уже найти себя или понять, что пора себя искать
Rock on board Вам что-нибудь говорит название Reeperbahn? А The Beatles? Так-то лучше. На самом деле, эти понятия неразделимы и взаимосвязаны. Где Reeperbahn – там и The Beatles, где The Beatles – там и рок-н-ролл, где рок-н-ролл – там и Reeperbahn.
Rock on board Вам что-нибудь говорит название Reeperbahn? А The Beatles? Так-то лучше. На самом деле, эти понятия неразделимы и взаимосвязаны. Где Reeperbahn – там и The Beatles, где The Beatles – там и рок-н-ролл, где рок-н-ролл – там и Reeperbahn.
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс! Первая часть Australian open здесь:
Australian open продолжение Из Перта в Элис-Спрингс! Первая часть Australian open здесь:
Australian open! Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...
Australian open! Вспомнить все: оззи, «на гребне волны», биллабонги, валлаби и кенгуру, коала’с ворлд и эвкалиптовые какашки, страусиные яйца, крикс, квиксильвер, яхтенные гонки, абориджинал, синие горы, эппл пай, ааа-попугаи, диджериду, двенадцать апостолов, киты, виноградники долины Хантер, aussi–сленг, река Муррей, экопоселения, голд кост, скиппи, Присцилла - королева пустыни, пластиковые деньги...
Home Sweet Earth Home или дом из песка и тумана А вот еще был такой случай… Гулял, значит, один архитектор-энтузиаст по цветущему лесу, наблюдал за полетом ос, а именно, куда это они летят. и увидел, значит, он, их, осиные жилища. И вдруг, в голове его пронеслась ставшая впоследствие гениальной мысль, что, если поставить осиное гнездо вверх тормашками, получится прочный прекрасный дом. И придумал он строить такие домики для людей.
Home Sweet Earth Home или дом из песка и тумана А вот еще был такой случай… Гулял, значит, один архитектор-энтузиаст по цветущему лесу, наблюдал за полетом ос, а именно, куда это они летят. и увидел, значит, он, их, осиные жилища. И вдруг, в голове его пронеслась ставшая впоследствие гениальной мысль, что, если поставить осиное гнездо вверх тормашками, получится прочный прекрасный дом. И придумал он строить такие домики для людей.
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер - Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)
Someone like it hot. Работа: круизный лайнер - Ооо, у меня большие надежды на Флориду!)- Это почему?- Миллионеры! Там их полно! Зимой они все слетаются на юг как птицы!- О, хочешь подцепить какого-нибудь Ротшильда?- Необязательно Ротшильда, но обязательно, чтобы была яхта, собственный салон-вагон и вилла у моря…- Вот бы и мне такого!- И ты такого встретишь, Джозефина) (someone like it hot)
Свободные духи леса или как построить свой дом в листве - Давай же построим отдельную кормушку для белок, их любопытство мешает спать по ночам - они скачут по крыше в поисках приключений! - ААА! У меня из крыши начали прорастать деревца))) это концептуально?:) - Хэй, Джером, может, воспользуешься флайинг фоксом? - Срочно почини веревочную лестницу, на следующей неделе к нам приезжают гости! - Всем привет, я начал строить свой дом в Африке!
Свободные духи леса или как построить свой дом в листве - Давай же построим отдельную кормушку для белок, их любопытство мешает спать по ночам - они скачут по крыше в поисках приключений! - ААА! У меня из крыши начали прорастать деревца))) это концептуально?:) - Хэй, Джером, может, воспользуешься флайинг фоксом? - Срочно почини веревочную лестницу, на следующей неделе к нам приезжают гости! - Всем привет, я начал строить свой дом в Африке!
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия! Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.
Теперь я люблю свой город! Психо! Гео! Графия! Теперь я люблю свой город! вот , что может сказать каждый, связавший свои увлечения с одним из направлений радикального искусства – психогеографией.
Переехать в собственный дом на воде. Теория и практика Поверь мне, мой юный друг, что нету дела, которым и вполовину стоило бы заниматься, как попросту повозиться с лодкой, ну просто повозиться, ну просто (.) повозиться с лодкой. С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое...
Переехать в собственный дом на воде. Теория и практика Поверь мне, мой юный друг, что нету дела, которым и вполовину стоило бы заниматься, как попросту повозиться с лодкой, ну просто повозиться, ну просто (.) повозиться с лодкой. С лодкой, в лодке или возле лодки. Это не имеет значения. Ничего не имеет значения. В этом-то вся прелесть. Не важно, поплывешь ты в лодке или не поплывешь, доплывешь, куда плыл, или приплывешь совсем в другое...
Пенсия в Провансе или в Панаме. Смотрим карту Откровенно говоря, мы имеем смутное представление о том, что за жизнь у наших старших родственников. Другое поколение, суровое воспитание, свои тайны загадки, несбыточные желания, мечты о югославских сапогах и полетах в космос. Какие будни ждут нас самих, когда мы отойдем от дел, так сказать, и завяжем, наконец, с этой бессмысленной беготней? Какие сокровенные мыслишки шныряют у вас в...