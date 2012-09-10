НДС для иностранных интернет-магазинов: Что будет с ценами и кому это выгодно Разбираемся, как предложение ФАС повлияет на рынок онлайн-торговли
НДС для иностранных интернет-магазинов: Что будет с ценами и кому это выгодно Разбираемся, как предложение ФАС повлияет на рынок онлайн-торговли
Не доставляет: Участники рынка интернет-коммерции об изменениях таможенных правил Руководители интернет-магазинов рассказали H&F, как новые таможенные правила и отказ курьерских служб доставлять товары в Россию могут повлиять на их работу.
Не доставляет: Участники рынка интернет-коммерции об изменениях таможенных правил Руководители интернет-магазинов рассказали H&F, как новые таможенные правила и отказ курьерских служб доставлять товары в Россию могут повлиять на их работу.
Константин Бочарский: Как «красный океан» едва не утопил мой бизнес Правила игры с поставщиками известных брендов понятны и удобны, но это ловушка: на таких товарах не заработаешь. Владелец магазина игрушек рассказывает, как осознал это и создал собственный рынок.