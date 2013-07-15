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Новости

eBay заплатит $3,75 млн за ограничения в найме сотрудников

Департамент юстиции США настаивает, что такое поведение — яркий пример нарушения антимонопольного законодательства

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Новости

eBay заплатит $3,75 млн за ограничения в найме сотрудников Департамент юстиции США настаивает, что такое поведение — яркий пример нарушения антимонопольного законодательства

Новости

Бывшие работники Disney пошли на мировую с Apple, Google и Intel после недавнего HR-скандала

Он развернулся из-за тайного соглашения между несколькими крупными технологическими компаниями, договорившимися не переманивать сотрудников друг у друга, что негативно отразилось на их карьере

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Новости

Бывшие работники Disney пошли на мировую с Apple, Google и Intel после недавнего HR-скандала Он развернулся из-за тайного соглашения между несколькими крупными технологическими компаниями, договорившимися не переманивать сотрудников друг у друга, что негативно отразилось на их карьере